Uheld skabte trafikkaos i Vejle

En lastbil var væltet i den sydgående retning på E45 Østjyske Motorvej nord for Vejlefjordbroen og spærrede to af motorvejssporene. Nu er vejen helt farbar igen.



Uheldet skete i det tredje vognbanespor mellem afkørsel 60 Vejle N og Vejlefjordbroen og spredte sand ud på anden vognbane.

- Chaufføren er uskadt, og der er ingen andre involveret i uheldet, siger Torben Wind, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Kør efter forholdene

Uheldet skabte trafikkaos på indfaldsvejene til Vejle og på motorvejsnettet.

Det gav massive kødannelser, som fik vagtchefen til at komme med en opfordring til at finde alternative ruter, men også overholde færdselsloven.

- Vi holder forskellige steder på strækningen og kan konstatere, at bilister anvender deres mobiltelefon under kørslen. Det kan man blive sigtet for og også få et klip i kørekortet, fortæller Torben Wind.

Ifølge Vejdirektoratet vil trafikanter stadig kunne opleve en forlænget rejsetid på 30 minutter.