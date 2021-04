Værtshusholder pudser vinduerne og håber på ændring i sidste øjeblik

Tirsdag formiddag pudser Johnny Beck vinduerne, så Lumskebugten kan stå klar til at tage pænt imod de første gæster i fire måneder.

Han har inviteret til åbnings-morgenkaffe klokken syv - men det sker kun, hvis kravet om bordbestilling senest en halv time før, tørsten skal stilles, droppes.

- Jeg pudser vinduerne og tror på, at politikerne på Christiansborg besinder sig. Det er galimatias at forestille sig, at vores gæster booker tid på forhånd, siger Johnny Beck, der selv er politiker og socialdemokratisk medlem af byrådet i Vejle.

Han henviser til, at værtshusene på udmærket vis kunne styre antallet af gæster, da de måtte holde åben i efteråret. På lumskebugten må der være 51 gæster med de nugældende arealkrav. Det er halvt så mange, som på en normal dag før corona, hvor drr på en god aften også kunne være helt op mod et par hundrede gæster.

Johnny Beck vil også beskytte sit personale.

- De skal ikke føle sig pressede til at fifle med reglerne for at være flinke mod vores trofaste kunder. Vi får ikke vores gæster til at gå ind og reservere et bord 30 minutter forud. Sådan har man aldrig gjort på værtshuse, og det kommer ikke til at ske, siger værthusholderen.

Droppes måske i sidste øjeblik

Noget kunne tyde på, at Lumskebugten alligevel åbner i morgen tidlig. I hvert fald er der nu politisk flertal for at afskaffe kravet om, at man skal booke et bord på restauranter og værtshuse minimum 30 minutter før, man ønsker at slå sig ned.

Både Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Nye Borgerlige har nemlig udtrykt vilje til helt at droppe det.

Også erhvervsminister Simon Kollerup, (S), signalerer nu, at han er åben for at genoverveje kravet om bordbestilling.

- Jeg følger nøje med i meldingerne i løbet af eftermiddagen og vil med største fornøjelse åbne i morgen tidlig, hvis det kan ske uden bordbestilling, siger Johnny Beck og giver de sidste ruder beskidte ruder i Lumskebugten en tur med pudsekluden..