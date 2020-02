Veje ved Vejle lukkes i flere uger efter regn

En strækning på omkring 30 meter af Vejlevej, der fører til Bredsten by, er i fare for at skride ud på grund af de store vandmængder. Derfor har Vejle Kommune besluttet at lukke vejen af hensyn til trafikanternes sikkerhed.

- Man kunne godt frygte, at vejen falder sammen, hvis en lastbil kører på den. Så er der altså et fald på 10-15 meter ned i mosen ved siden af, fortæller Erik Bjerre fra Vej og Park i Vejle Kommune.

Arbejdet med at reparere vejen begynder formentlig onsdag og kommer sandsynligvis til at tage mellem tre og fire uger.

Træer og løs skrænt lukker Munkebjergvej

Kommunen har også lukket Munkebjergvej øst for Vejle. Her er der fare for at skrænten ved vejen skrider, ligesom en række træer i området er ved at vælte.

Onsdag vurderer kommunens folk, hvornår vejen kan åbnes igen.

Ifølge Erik Bjerre bliver lukningen forhåbentlig kortere end lukningen af Vejlevej.

Læs også Regn får vold til at slå revner