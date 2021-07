Vejle er den suverænt mest smittede kommune i Syd- og Sønderjylland

I går indtog Vejle Kommune 8. pladsen på listen med flest smittede covid 19-borgere i hele Danmark, i dag er kommunen droppet til 10. pladsen, og den er fortsat suverænt den mest smittede kommune i Syd- og Sønderjylland.

To kommuner over hundrede

Dagens smittetal fra Statens Serum Institut viser, at der i Vejle er 156,9 smittede borgere pr.100.000 indbyggere. Det er en stigning i forhold til døgnet før, hvor incidenstallet var 151,8 , og dagens smittetal i Vejle er langt fra nummer to på listen med flest smittede borgere i Syd- og Sønderjylland.

Det er Kolding, hvor lørdagens incidenstal viser 104,3, hvilket også er en stigning i forhold til døgnet før, hvor det var på 95,7. Hermed er der to kommuner i Syd- og Sønderjylland med et incidenstal over hundrede.

På tredjepladsen med flest smittede i TV SYDs dækningsområde kommer Esbjerg med et incidenstal på 90,1, hvilket er en stigning i forhold til det foregående døgn, hvor det var 76,3.

Færrest smittede





Bortset fra Fanø, som blot har to smittede indbyggere pr. 100.000 indbyggere har Tønder, Varde og Billund kommuner med henholdsvis 29,8, 30,2 og 41,5 færrest smittede borgere. Tallet er dog steget det seneste døgn i Tønder og Varde, mens det er faldet i Billund.

Her falder det

I det seneste døgn er smittetallet faldet på Fanø samt i Billund, Hedensted, Vejen og Haderslev kommuner.

Her stiger det

Esbjerg, Varde, Vejle, Horsens, Fredericia, Kolding og Sønderborg.

Her er det uændret

I Aabenraa er det uændret på 56,5 smittede pr. 100.000 indbyggere.