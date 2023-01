Vejle-læge skal undervise læger i at hjælpe døende

Det ser formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (R), frem til, at den nye uddannelse kan være med til at rette op på.

- Det er vigtigt, at vi kommer herfra på en ordentlig måde. Derfor har vi brug for at få nogle flere specialister uddannet, siger hun.

- Der er en stigende forståelse af, at selv om sundhedsvæsenet gerne vil helbrede, så må man også erkende, at nogle skal herfra.

- Det er også sundhedsvæsenets opgave at hjælpe til et værdigt farvel til livet og at kunne snakke godt med patienterne om det.

Næste hold læger starter på uddannelsen til næste år.