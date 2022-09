Markant udvikling i nedskydning af vildsvin i Sønderjylland

Tyskland skyder også mange

En anden medvirkende årsag til faldet er, at man i Tyskland også gør meget for at nedlægge vildsvinene, siger Klaus Sloth.

Hvert år de sidste 12 år er der skudt mellem 400.000 og 900.000 vildsvin i Tyskland, viser tal fra Deutscher Jagtverband.

Merlin Hans deler også Klaus Sloths opfattelse af, at den intense regulering af vildsvin i Tyskland er en væsentlig grund til, at der kun er nedlagt ét vildsvin i Danmark i år.

- Det er min fornemmelse. Jeg har lidt kontakt med tyske jægere, og de siger, at de skyder mange vildsvin. Der kommer generelt mere vildt i Tyskland - herunder også vildsvin. Men de skyder også tilsvarende flere, siger Merlin Hans.