Efter 1.000 dage med vildsvinehegn: 7 ud af 9 sydjyske politikere vil beholde det

FOR VILDSVINEHEGNET





Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- Som TV SYDs egen dækning har vist, har hegnet haft en god virkning på udbredelsen af vildsvin, og da svinepest fortsat er en reel trussel - ikke bare for Danmark, men for adskillige europæiske lande - er der ikke udsigt til, at det fjernes på den korte bane. Derfor ser jeg heller ikke behov for at drøfte det aktuelt. Den tyske delstat Brandenburg traf i 2020 beslutning om at opsætte vildsvinehegn i lighed med det hegn, der er ved den dansk/tyske grænse. I bund og grund bør det være op til de veterinære myndigheder at vurdere dette fagligt og komme med indstilling til os politikere.





Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen?

- Når myndighederne vurderer, at risikoen for udbredelse af svinepest er så begrænset, at det er relevant. Heldigvis er hegnet opført på en sådan måde, at det både er nemt at tage ned, men også let at genetablere senere.





Forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Der er næppe nogen, der kan vurdere om svinepest er en trussel om fem år.





Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- Det bør være en faglig vurdering, der ligger til grund for sådan en beslutning. Kommer der en indstilling om det, er jeg naturligvis klar til at følge det op, men vi skal også være indstillet på, at der kan blive behov for i fremtiden at genetablere hegnet. Derfor er det også fornuftigt, som jeg har forstået det, at hegnet netop er konstrueret, så det kan nedtages og genopsættes efter behov.