Politiet skruer op for indsats efter fyrværkerifund

Det er ikke alle, der har den fornødne respekt for fyrværkeriloven. Det gælder også i Aabenraa Kommune, hvor politiet den seneste tid har modtaget flere henvendelser fra borgere om affyring af kraftige kanonslag.

Foreløbig lykkedes det søndag for politiet at sigte tre mænd på 18, 19 og 25 år for overtrædelse af fyrværkeriloven, og de tre mænd kan nu se frem til en bøde.



Det er ikke den første episode med ulovligt fyrværkei i Aabenraa i denne tid. Tidligere på måneden lykkedes at beslaglægge 60 kanonslag, der var gemt i et buskads i kommunen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.