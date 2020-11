Video: Sådan ser den nye politiskole ud

Den første december kommer den nye politiskole i Vejle. Endelig.

For fire år siden kæmpede flere byer, blandt andet Fredericia og Herning, om at blive hjemby for en ny politiskole uden for hovedstaden, og dengang sagde daværende borgmester i Vejle, Arne Sigtenbjerggaard, Venstre, at bygningerne efter den tidligere sygeplejerskeskole i byen bare lige skulle støvsuges, så var Vejle klar.

Det er præcis fire år og en dag siden, men nu er den her.

445 millioner

1. december åbner den nye jyske politiskole med 22.000 kvadratmeter under taget og 6000 udenfor. Der bliver plads til 300 politielever, 80 ansatte samt 100 tilrejsende politifolk, der skal modtage efter- og videreuddannelse. Pris 445 millioner kroner.

Midt i december planlægges en officiel indvielse, om corona vil. Indtil nu har Fredericia været hjemsted for en midlertidig jysk politiskole.