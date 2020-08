25 hundehvalpe aflivet efter ulovlig import

Varebilen blev stoppet ved Frøslev Grænseovergang i forbindelse med indrejsekontrollen.

Den ene af personerne i køretøjet, en 33-årig herboende polsk mand, blev sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven. Politiet tilkaldte assistance fra Fødevarestyrelsen, da de opdagede de 25 hundehvalpe.

Flere lovbrud

Ifølge styrelsen havde den sigtede ikke registreret sig som hundehandler hos Fødevarestyrelsen, og hundene havde heller ikke de lovpligtige dokumenter og sundhedscertifikater. Endvidere var flere af dyrene håndteret i strid med reglerne i dyreværnsloven. Det var dermed ikke lovligt at indføre dyrene i Danmark.

Den polske mand ønskede ikke at sende hundene tilbage til Polen.

Da dyrene ikke kunne komme lovligt ind i Danmark, og heller ikke kunne komme retur til Polen, blev sigtede af Fødevarestyrelsen orienteret om, at det var var ensbetydende med, at han dermed valgte at lade de 25 hvalpe aflive. Hvalpene blev herefter aflivet ved dyrlæge. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen skal nu efterforskes færdig, hvorefter anklagemyndigheden skal tage stilling til straffesagens afgørelse.