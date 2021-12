By hårdt plaget af enorme brag - endnu en aften med ulovligt fyrværkeri

- Siden mandag har det været tilladt at affyre lovligt fyrværkeri, og så længe det sker lovligt og sikkert, blander vi os ikke, men det ulovlige fyrværkeri accepterer vi selvfølgelig ikke, siger politiinspektør Tage Jehn i pressemeddelelsen.



Ved 20.40-tiden tirsdag aften blev fire-fem kanonslag affyret, og nogle unge lagde tændte romerlys ned, så de skød ind mellem de forsamlede mennesker.

Det betød, at politiets patruljer bortviste en række unge efter politiloven samt sigtede to personer efter fyrværkeriloven for besiddelse og affyring af kanonslag.