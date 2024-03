Bygherre raser over kommunens behandling af omstridt byggeri

Dancert er en af de centrale aktører i den indviklede misere. De skal kontrollere de kontrollører, der sikrer, at nye bygninger ikke falder ned over ørerne på beboerne. Systemet er forholdsvis nyt, tre år gammelt, og blev udtænkt for at sikre, at byggesager blev behandlet ens over hele landet og ikke er afhængige af den enkelte kommunes interesser, kompetencer og prioriteringer.

En slags retssikkerhed i byggesager, som Henning Skriver ikke føler, er blevet ham til del.

Handlede kommune for voldsomt?

Sagen fra Aabenraa er den første og eneste af sin art, siden det nye system, BR18 fagfolk imellem, blev indført. Det kan Kent Kjersgaard-Hansen fra fagbladet Licitationen - Byggeriets Dagblad berette. Han har beskæftiget sig indgående med BR18.

- Det ser ud til, at Aabenraa Kommune har handlet alt for voldsomt, de har for eksempel ikke ringet til at fagperson for at få en ny vurdering. Det gjorde de i en lignende sag fra Aarhus, der ikke endte så galt. Der ringede de netop til en anden fagperson, og folk fik lov til at blive boende, fortæller Kent Kjersgaard-Hansen.