Efter smitteudbrud i Flensborg: Indsats ved grænsen skærpes og 13 overgange lukkes

Borgmesteren har rundt regnet 140 ansatte i sin kommune og 3.500 arbejdende folk, der dagligt kommer fra Tyskland og ind i Aabenraa kommune, men han tror ikke at grænselukningen kommer til at skabe problemer for dem.

- I og med at vi har Padborg åbent, så synes jeg at for vores grænsependlere kommer der ikke de store ændringer nu, siger han.

I forhold til smittefare henviser han til, at der er gode forhold for at blive testet, så pendlerne ikke tager smitte med ind i Danmark.

- De skal gøre det samme som de gjorde i forvejen. Vi har sørget for at der er gode muligheder for at få taget test og så kan de overholde 72 timer, siger borgmester Thomas Andresen.