Faldende svinepriser gør ondt på landbruget

Foderprisen er også steget

Et andet problem, som svineproducenterne oplever, er foderpriserne. De er nemlig steget med over 20 procent på kort tid.

- Når foderpriserne går op for et produceret slagtesvin, så vil slagtesvin-producenten også give mindre for de svin, de skal købe hos os. Samtidig med, at vi også skal give mere for foder til vores grise og søer, så det rammer os hårdt, siger han.

Før har svineproducenterne kunne købe foder for omkring 155 kroner for 100 kilo foder, men nu er prisen steget, så 100 kilo koster 195 kroner. Claus Bruun Jørgensen fortæller, at udsvingene på foder normalvis ikke er så store, men det betyder, at hans omkostninger stiger.

- Det er den højeste foderpris, som jeg har oplevet i mange, mange år, siger han.

Selvom priserne på fodret er gået op og prisen for grisene er gået ned, så tager Claus Bruun Jørgensen det roligt.

- Vi skal nok klare os, når det går dårligt, men for en nyetableret kan det her være afgrunden. Det gælder selvfølgelig om, at man konsoliderer sig, når det går godt. Så har man noget likviditet, så man har noget at stå imod med, når det går skidt, siger han.