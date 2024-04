Firedages-uge på uddannelse har lavet markante ændringer

Ifølge en analyse fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), så er et af de store problemer, at hver femte elev dropper ud af uddannelsen inden for de første seks måneder.

I et forsøg på at skabe større trivsel og mindre fravær har eleverne på grundforløbet på Sosu Syd i Aabenraa haft en uge med kun fire skoledage.