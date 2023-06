Kæmpevindmøllers fremtid i Syddanmark er usikker

- Vi laver en timeout og undersøger igen. De to steder (Rømø og Tøndermarsken, red.) kan godt være i spil, siger minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V).



Er Vadehavet stadig i spil?

- Vi har ikke sagt, at noget er taget helt ud. Men fire områder ser rigtig svære ud at etablere et testcenter i. Det er også vigtigt for os, at vi kan placere testcentret uden for UNESCOS område, siger hun videre.

Nu er planen, at flere områder skal analyseres igen, og aftaleparterne kan kigge på resultatet før Folketingets åbning den 3. oktober. Blandt andet vil parterne undersøge, om en lempelse af krav til ekspropriering og transportforhold kan gøre en forskel.

Partierne bag screening

Regeringen og aftalepartierne SF, LA, K, RV og DF var bag en politisk aftale om en screening for placering af et testcenter, som skulle afdække, hvorvidt det var muligt at bygge de store vindmøller.

TV SYD har dækket historien de sidste måneder, og du kan læse mere om sagen herunder.