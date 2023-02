Mathilde elsker at tage beslutninger - hun vil hjælpe skolen til at blive bæredygtig

Nu starter hun sammen med de andre elevrødder et såkaldt 'Green Team', der skal arbejde for at gøre skolerne mere bæredygtige.

- Jeg bliver megaglad og stolt over at være med til at gøre den her forskel, og at vi kan gøre skolen bedre for de kommende årgange, siger hun.

Små politikere

I Aabenraa Kommune mødes alle elevrødderne en gang om måneden for at udveksle og dele problematikker og løsninger fra de enkelte skoler.