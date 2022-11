Skoleelever kritiserer sparekneb med undervisning på skærme

Ved middagstid gik de, som forslaget rammer, på gaden for at vise deres utilfredshed med, at de fra begyndelsen af næste skoleår skal have to timers ugentlig undervisning foran en skærm.

Computere som erstatning for lærere

Elevrådet fra Østerbyskolen i Vejen havde arrangeret en elev-demonstration foran rådhuset i Vejen og havde i den forbindelse inviteret alle skoler i kommunen til at være med.

- Vi ser det som en stor ting, at byrådet tænker, at computere kan være erstatning for lærere. Det kommer til at gå ud over vores trivsel og samvær, lyder det fra 9. klasses-elev Karoline Poder Kristensen, der er elevrådsformand på Østerbyskolen og en af initiativtagerne til demonstrationen.

Hun mener ikke, at man får det samme ud af undervisningen, når man sidder foran en skærm.

- Hvis man har en undervisningstime foran computeren, så har man ikke det nærvær, som man normalt har, når man er ansigt til ansigt med læreren, siger hun.