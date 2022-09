Regning stiger til over 1 million kroner på efterskole - flere skoler ændrer dagligdagen

I Frøslev er efterskolen særligt udfordret af, at den ligger i gamle bygninger fra 1944. De bliver opvarmet med el, og der er ikke umiddelbart udsigt til at erstatte det med en anden energikilde.

- Problemet er, at vi ligger i fredede bygninger, så vi må ikke lave strukturelle ændringer på bygningerne. Vi må ikke sætte solceller op, og vi må ikke lave jordvarme eller andet. Og så er det jo ikke verdens bedst isolerede bygninger, forklarer forstander Lasse Ovesen, der fortæller, at skolen i år kommer vi til at bruge 1,4 millioner kroner på strøm og varme, hvilket er en stigning på 800.000 kroner.

Håbet er, at de kan få lov til at skifte til fjern- eller jordvarme, men det kræver, at Skov- og Naturstyrelsen giver tilladelse.

Sensorer og skolebyt

På flere af de efterskoler, TV SYD har talt med, er de i fuld gang med at indrette dagligdagen efter den nye virkelighed. Eleverne bliver bedt om at bidrage med deres input til, hvordan skolen kan spare på energien, og skolerne søsætter forskellige tiltag til, hvad de kan gøre for at spare.

- Vi har sat sensorer på vinduerne her, så radiatorerne automatisk slår fra i de rum, hvor der bliver åbnet et vindue. Derudover har vi sænket temperaturen i vores spisesal og i hallen og på værelserne om natten, og så har vi en kulturdag hvert år, hvor vi tager til København. I år kigger vi på i stedet at lave en skolebyttetur, så vi sparer udgifterne til vandrerhjem, fortæller Mikkel Ellehauge Fjord-Larsen, der er forstander på Dybbøl Efterskole.