Efterskoleelever lærer at spare på varme og strøm, men prisen for ophold ryger alligevel op

Som en del af aftalen om vinterhjælp, som et bredt flertal i Folketinget præsenterede fredag, er det muligt også for efterskolerne at indefryse dele af betalingen for el, gas og for nogle også fjernvarme.



- Jeg tror, at de fleste skoler er pressede på deres budgetter, men der er ro på. På den korte bane kan der være skoler, der har brug for den henstand i energiudgifter, som netop er blevet vedtaget, siger formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen.