Mindretalsavis udkommer for sidste gang - nu er den kun digital

Snart er den sidste Der Nordschleswiger trykt på papir.

Det er et stykke dansk historie og egentlig også tysk historie, der går i mediernes papirmølle. Der Nordschleswiger udkom første gang i 1946, lige efter 2. Verdenskrigs afslutning. Den begyndte som ugeavis og blev dagblad i 1951. Avisen var den første frie, tysksprogede avis efter krigen, hvor de allierede sejrmagter kontrollerede medierne i Tyskland med hård hånd.

Siden har avisen med hovedsæde i Aabenraa vokset sig til et respekteret og ofte citeret medie både i Danmark og Tyskland. Siegfried Matlok, der var redaktør i en menneskealder, opnåede endda at blive den, mange danske medier gik til, når de skulle have udlagt teksten fra Tyskland. Men det er altså slut - på papir altså.

En svær beslutning

- Det er en af de sværeste beslutninger, jeg har været med til at træffe i min tid som formand, fortæller Hinrich Jürgensen, formand for Bund deutscher Nordschleswiger, det tyske mindretal i Danmarks organisation, der ejer avisen.

Avisen udkommer i et oplag på 1500, og det har været langsomt faldende i herrens mange år. Som for de fleste andre aviser i øvrigt. Noget skulle gøres.

- De 1500 abonnenter kunne ikke finansiere papir, trykning og udbringning af en papiravis, fortæller Hinrich Jürgensen.

- Det er vigtigt for mig at sige, at det ikke er en spareøvelse. Men der er jo ikke nogen under 50, der holder avis længere. I gamle dage var avisen det, der holdt sammen på mindretallet. Hvis man annoncerede i avisen, nåede man ud til alle (tysksindede, red).

Fordele ved elektronik

Der er dog også fordele ved kun at udkommer elektronisk.

- På papiravisen kunne de tage til byfest i Kliplev om lørdagen, og så kom det i avisen tirsdag med ét billede. Nu kommer det i avisen samme dag med tyve billeder. Og vi når meget længere ud. Nogle af avisens artikler har fået 40.000, 70.000, 100.000 klik, det har vi ikke set før, fortæller formand Jürgensen.

Den store frygt var selvfølgelig, at de mange ældre læsere ikke ville følge med over i den nye, fagre elektronikverden. Derfor har avisen ansat folk til at tage rundt til abonnenterne og hjælpe dem.

- Det er selvfølgelig sat lidt i stå af corona, men vi har en hotline, man kan ringe til, fortæller formanden for det tyske mindretal, Hinrich Jürgensen.

I en endnu ikke nærmere defineret overgangstid udkommer Der Nordschleswiger med en 14 dages opsamlingsavis til ikke-digitale medlemmer af det tyske mindretal.



Og så det sjove

Og så har vi gemt de gode nyheder til sidst. Der er også krydsord og suduko i den elektroniske avis. Der er mulighed for at få artiklerne læst op, hvis man er dårligt seende. Og endelig: Hvor man før fik rigtigt meget journalistik for pengene med Der Nordschleswiger, får man i fremtiden rigtigt meget journalistik for ingenting. Det er nemlig gratis at læse mindretallets avis. Finansieringen kommer i form af mediestøtte fra den danske stat og mindretalsstøtte fra forbundsregeringen i Berlin. Og os, der elsker aviser og det trykte ord, ja, vi må bare se at komme videre.