Mod forventning fik vi ingen ny varmerekord - her er forklaringen

Der var lagt op til, at vi i landsbyen Store Jyndevad tæt på den dansk-tyske grænse ville sætte ny varmerekord denne onsdag.

Den tidligere rekord var 36,4 grader og blev målt i Holstebro i august 1975, men måleren i Store Jyndevad nåede aldrig over 34,1 grader.

- Vi nåede ikke varmerekorden, fordi vinden vendte. Så kort kan svaret egentlig være, siger TV2 Vejrets meteorolog Jens Ringgaard til TV SYD og fortsætter.

- Vinden startede med at være i sydøst, og der var det varm luft fra Tyskland, der kom op. Men så snart vinden drejede over i sydvest, så havde luften sin oprindelse ude i vadehavet, og det betød, at fra klokken 15 til 15:20 faldt temperaturen fire grader.