Moderat ventetid ved grænsen på sidste lørdag i skoleferien

På denne sidste lørdag i skoldernes sommerferie er der moderate ventetider ved de østlige grænseovergange, mens der mod vest i Sæd er op mod en times ventetid.

I forhold til de seneste lørdage er ventetiden ved 10.30-tiden kortere

Foreløbig er det forventede kaos ved Kruså-overgangen også udeblevet.

Mandag morgen begyndte ellers vejarbejde på den eneste vej, der forbinder Flensborg med Kruså.

Det er de slesvig-holstenske vejmyndigheder LBV.SH., der står for arbejdet med at renovere vejen B200. Arbejdet forventes at vare frem til midten af september.

I Flensborg har man frygtet trafikkaos, da vejarbejdet er sat i gang i en periode med fuld grænsekontrol ved indrejse til Danmark.

B200 fører frem til grænseovergangen i Kruså.