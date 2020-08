Naturskole i Aabenraa hitter med ny "uddannelse"

Undervisning under åben himmel er blevet ekstra populært under corona. Det har Skovlyst skolen i Aabenraa oplevet igennem hele foråret, og nu er et nyt tilbud fra naturskolen blevet en stor succes.

De får et all-round kendskab til dyr og planter, men de lærer også at overleve i naturen Trine Sørensen, naturvejleder fra Skovlystskolen i Aabenraa

Gennem et to-dages forløb fordelt over to forskellige årstider bliver skole-elever ”uddannet” til mini naturspecialister, eller som Naturskolen kalder det, Junior-natur-rangere.

- Det er et forløb, hvor vi uddanner børnene til at blive fortrolige med naturen. De får et all-round kendskab til dyr og planter, men de lærer også at overleve i naturen, fortæller naturvejleder Trine Sørensen fra Skovlystskolen.

Efter alt at dømme er Junior-natur-ranger kurset meget populært i Aabenraa.

- Af alle de bookninger vi på Skovlyst Naturskole har modtaget for efteråret, er mere end halvdelen Junior-natur-ranger forløb, siger Trine Sørensen

Styrker indlæringen

Igennem mange år har undervisning i det fri været et tilbud til skoler over hele landet. Men under coronakrisen har det taget fart. Og det er ikke kun et spørgsmål om frisk luft og røde kinder, når skoleklasserne undervises i skoven. Det har en målbar effekt på børnenes trivsel og især på deres indlæring

- Når man underviser i det samme i klasselokalet som når man er ude, så får eleverne læringen ind på forskellige måder. Og det er med til at styrke indlæringen hos eleverne, siger Karen Seierø Barfod der forsker i bl. a. udeundervisning.

Forløbet som Junior-natur-ranger varer to dage, hvor eleverne kommer ud i skoven på to forskellige årstider.