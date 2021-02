Ny kulturaftale for grænselandet på plads

Musikalsk talentudvikling, eksperimenterende kulturarvsformidling og bevægelse er nogle af de hovedoverskrifter, der vil præge den nye firårige kulturaftale. Selvom børn og unge kommer til at spille en stor rolle i kulturaftalens aktiviteter, er voksne også en vigtig fokusgruppe. Børn og unge har brug for at kunne spejle sig i de voksnes engagement og se det som naturligt i et grænseland at krydse grænsen for at opleve kunst og kultur, lyder det fra aftaleparterne i en pressemeddelelse.