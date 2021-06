Pantfrie dåser til danskerne under pres i EU

Kassevis af pantfrie øl og sodavand bliver hvert år fragtet over den dansk-tyske grænse. Det kan dog snart være fortid.

En ny EU-dom kan nemlig påvirke de pantfrie drikkevarer. Det sker, efter Dansk Erhverv onsdag har vundet en sag over EU-kommissionen, skriver Altinget.dk.

Dansk Erhverv har klaget over en afgørelse, der gør det muligt for de tyske grænsebutikker at sælge pantfrie dåser til danskerne.

Hos Dansk Erhverv glæder de sig over dagens afgørelse, men de beholder arbejdshandskerne på

- I Dansk Erhverv har vi gennem en årrække kæmpet denne sag. Vi bruger alle redskaber i værktøjskassen til at bekæmpe den absurde situation. EU-Rettens vurdering af vores klage hælder EU-Kommissionen ned af brættet. Vi skal vi nærlæse konklusionerne, og se hvordan det stiller os, men det her er et klart signal om, at der er noget i det tyske system, som skal undersøges nærmere, siger Lotte Engbæk Larsen, markedschef for detailhandel i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.