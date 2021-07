Politiet efterlyser dement 68-årig kvinde

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser en 68 årig dement kvinde fra Rødekro. Hun er sidst set i området omkring Rugmarken i Rødekro klokken 16 lørdag eftermiddag.

- Hun er ikke så godt gående, men hun kan være nået langt, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Karsten Høy.

Kvinden beskrives som værende asiatisk af udseenden og 160 centimeter høj. Hun er sidst set iført en lysegrøn jakke og gående med en rød indkøbskurv.

- Hun har tidligere været forsvundet, og her blev hun fundet omkring Hjordkær syv kilometer syd for Rødekro, siger Karsten Høy.

Syd- og Sønderjyllands Politi har flere hundepatruljer ude for at lede efter kvinden og opfordrer borgere til at ringe 114, hvis de ser hende.