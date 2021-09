Svineavler: Ingen forskel på, om svinepesten er 100 eller 500 km fra grænsen

Den frygtede afrikanske svinepest rykker hele tiden tiden tættere på den dansk-tyske grænse. Sygdommen er en trussel mod dyrevelfærden blandt danske grise og den danske milliardeksport af grisekød.

Senest er der konstateret et udbrud i en tysk svinebesætning blot 375 kilometer fra grænsen, og det får Fødevarestyrelsen til at minde både jægere, lastbilchauffører og landbrugsmedarbejdere om vigtigheden af at overholde alle sikkerhedsregler, så sygdommen ikke rammer Danmark.

- Bare et enkelt tilfælde af afrikansk svinepest på dansk grund vil medføre tab i milliardklassen på grund af udgifter til bekæmpelse af sygdommen og tabte eksportindtægter. Derfor går vi nu ud og minder både jægere, lastbilschauffører og landbruget om de råd og regler, der skal være med til at mindske risikoen for, at sygdommen rammer Danmark, forklarer dyrlæge og sektionsleder i Fødevarestyrelsen Signe Balslev i en pressemeddelelse.