Sygehus har 'sparet' 12,5 sygeplejestillinger - nu har Neffi mere tid ved patienten

Efterhånden har næsten alle afdelinger på sygehuset taget imod tilbuddet. Det har også betydet, at lagerafdelingen er vokset i antallet af medarbejdere. Men det er også væsentligt nemmere at skaffe ufaglærte end sygepersonale, fortæller lagerchef, Hans Madsen.

- Når jeg slår en stilling op er der omkring 60 ansøgere, mens der er næsten ingen, når det drejer sig om social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, siger han.

Løser ikke udfordringen

Men selvom man har vendt arbejdsgangene rundt, så er der stadig brug for at flere bliver uddannet som sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. For fremtiden er bekymrende, mener Merete Hellerup.

Hun tror dog på, at løsningen med at flytte arbejdsopgaver bidrager til en mindre presset patientpleje.

- Der er ikke nogen 'quick fix' for den udfordring hele sundhedsvæsenet står i forhold til at rekruttere både sygeplejersker og assistenter og klinikere i det hele taget. Men det gør jo arbejdsmiljøet bedre og os mere attraktive i forhold til at kunne fastholde personale, siger Merete Hellerup.