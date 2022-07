Region Syddanmark mangler 250 sygeplejersker og må lægge arbejdspuslespil

På Sygehus Sønderjylland betyder tendensen, at de tilbageværende kolleger må arbejde hurtigere og opgaver fordeles på andre hænder. Det fortæller sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen.

- Der er ganske enkelt mere travlt, fordi vi har færre hænder til at løfte opgaverne. Det er et spørgsmål om, at vi er nødt til at prioritere opgaverne og få fat i medarbejdere, som ellers var planlagt til at skulle holde fri, siger hun.

Eksempelvis kan farmakonomer overtage dele af sygeplejerskernes medicinhåndtering.