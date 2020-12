Tre unge sigtet for at affyre kanonslag

Derfor var politiet også meget iøjnefaldende i gadebilledet i byen i aften- og nattetimerne, der denne fredag var mindre præget af bragende kanonslag end de seneste weekender, lyder politiets vurdering tidlig lørdag morgen.

- Vi har sigtet tre personer for at bruge og være i besiddelse af ulovligt fyrværkeri. Sigtelserne er delt ud spredt i Aabenraa, hvor vi i aften og nat ellers ikke oplevede større forsamlinger af krudtglade unge, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Også knald i Sønderborg

Han oplyser, at politiet også i Sønderborg i nat har haft bødeblokken fremme på grund af fyrværkeri. Her blev to sigtet.