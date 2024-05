Elpriserne slår ny rekord, der er positiv for din pung

- Mens alting er blevet dyrere, så er prisen på solceller gået den anden vej. Derfor er der meget grøn strøm i elsystemet, når solen skinner, end vi er villige til at betale for at bruge, siger Kristian Poulsen, der er energianalytiker hos Green Power Denmark.



De negative elpriser vil kunne mærkes i større eller mindre grad hos elkunderne, uanset om de betaler timepris eller har en fastprisaftale.

- Der har været nogle enkelte timer, hvor man har kunnet få en øre eller to for at bruge strøm, og hvis man har timeafregning, har man kunnet spare lidt på eksempelvis at vaske tøj i de perioder, hvor strømprisen har været negativ.

Kristian Poulsen understreger dog, at alle "i et eller andet omfang kunne mærkes på elregningen, at strømpriserne i perioder har været negativ".