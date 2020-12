Unge affyrer ulovlige kanonslag: - Det er ikke sjovt, hvis det er lovligt

- Katten efter musen

I de seneste uger har ordensmagten konfiskeret tusindvis af kanonslag, og selv om politiet patruljerer i Aabenraas gader, fortsætter de unge med at affyre de ulovlige kanonslag.

- Det er bare katten efter musen. Politiet kan ikke gøre noget. De skal se, hvem der kaster med det, ellers kan de ikke gøre en skid, siger den ene af de unge fyre og tilføjer:

- Det er jo lidt det samme som med gaderæs. Det er ikke sjovt, hvis det er lovligt.

Uanstændig opførsel

Ifølge vicepolitiinspektør Henning Marcussen handler det ikke om katten efter musen, men om at ændre de unges adfærd.

- Det handler om at stoppe unge menneskers uanstændige opførsel over for borgere, som bor og færdes i området, siger han.

Han pointerer, at det ikke er legetøj, de unge i Aabenraa tager med i byen. De hjemmelavede og ulovligt importerede kanonslag kan give store konsekvenser.

- Der er ingen tvivl om, at kanonslag er farlige. De har en sprængkraft, der kan lave alvorlig skade på ting, og der kan opstå svære kvæstelser på personer. Vi har lige haft en episode, hvor en postkasse blev sprængt i luften, hvor et vindue ved siden af også gik i stykker, siger Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han oplyser desuden, at der har været flere anmeldelser om kanonslag de seneste par uger end de forrige år. De unge er, ifølge Henning Marcussen, startet tidligere og med større mængder af kanonslag.

De anonyme unges medvirken er så væsentlig for afdækningen af sagen og historien, at TV SYD undtagelsesvist accepterer, at de udtaler sig anonymt. TV SYD kender de unges identitet.