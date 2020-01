Vognmænd i Padborg: Snart vender grænsehandlen og vi bliver taberne

Hvert år kommer langt over en million lastbiler til Padborg for at tanke billig diesel. Men nu frygter virksomhederne i Padborg, at grænsehandlen rykker til Tyskland i takt med at flere og flere europæiske lande støtter omstilling til gaslastbiler. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Der er millioner på spil for staten, og der er millioner på spil for virksomhederne i Padborg, hvis Danmark ikke snart gør noget ved afgifterne på gas til lastbiler.

Sådan lyder meldingen fra Padborg Transportcenter til de danske politikere, som snart skal til at tage stilling til, hvad Danmark helt konkret skal gøre for at leve op til ambitionerne om at få CO2-udledningen bragt ned med 70 procent inden 2030.

Vi risikerer at miste arbejdspladser, hvis der ikke sker noget med afgifterne på gas. Steen Nelting, salgschef, KH OneStop, Padborg

Padborg Transportcenter frygter, at den billige danske diesel – som i mange år har fået lastbiler på vej gennem Nordeuropa og Skandinavien ind til Padborg for at tanke – snart vil blive udkonkurreret af det stigende antal gaslastbiler, der kører rundt på de europæiske veje.

Det vil ifølge Padborg Transportcenter og virksomhederne i byen betyde tab af arbejdspladser, når de internationale chauffører, der i dag holder hvil og får deres biler ordnet, mens de er i Padborg, fremover kører forbi, fordi de allerede har tanket gas i Tyskland.

- Vi har 100 ansatte i Padborg. De servicerer og reparerer køleanlæg, undervogn, bremser, lifte, lys – alt, der er omkring lastbilen. Men vi risikerer at miste arbejdspladser, hvis der ikke sker noget med afgifterne på gas, siger Steen Nelting, som er salgschef i virksomheden KH OneStop i Padborg, til TV SYD.

Samme afgift er ikke samme afgift

I Tyskland har regeringen sat turbo på omstillingen til flydende gas ved at give tilskud på 12.000 euro til indkøb af en gasdrevet lastbil. Derudover er gasafgiften lav – så lav, at gas i Tyskland nu er billigere end diesel i Danmark. Også den tyske vejafgift er fjernet for lastbiler, der kører på gas – også kaldet LNG – i hele 2020 og forventeligt også i 2021.

Men mens tyskerne satser på gassen, så er de danske politikere mere tilbageholdende.

Skatteminister Morten Bødskov (Soc.dem.) afviser at sætte de danske afgifter på gas ned. Han henviser til, at der er samme afgift på en gigajoule diesel og en gigajoule gas.

Vi risikerer at miste arbejdspladser, og Staten vil helt sikkert miste afgifter i takt med, at grænsehandlen på diesel vendes om, og chaufførerne begynder at tanke gas i Tyskland. Jesper Schimann Hansen, direktør, Padborg Transportcenter

Men i praksis bliver afgiften per kørte kilometer højere på gas, som ikke er lige så energieffektivt som diesel.

Tidligere har folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (Kons.) i TV SYD kritiseret skatteministerens argument, fordi det ikke tager hensyn til CO2-udledningen men udelukkende til, hvor langt lastbilen bevæger sig på en bestemt mængde energi:

- Det er rigtigt, at en lastbil kører 15-20 procent længere på diesel end på biogas, men det her (biogas, red.) kommer jo ud af kartoffelskræller, og det kører vi så biler på, så det er grøn i stedet for sort energi. For mig er det ligegyldigt, hvor meget længere den kører: Det, det handler om, er, hvad udledningen og genbruget er, siger Niels Flemming Hansen til TV SYD.

CO2-negativ

I Padborg forstår transportbranchen ikke, hvad de danske politikere venter på.

Lastbiler udleder nemlig ifølge direktøren for Padborg Transportcenter, Jesper Schimann Hansen, 20 procent mindre CO2, når de kører på naturgas, end når de kører på diesel. Og i Danmark producerer vi biogas, som kan gøre lastbiler CO2-negative.

Vi vil gerne tage vores ansvar og omstille til grøn energi, men vi har også et ansvar for, at vores virksomheder kan overleve økonomisk. Peter Therkelsen, adm. direktør og indehaver, H.P Therkelsen, Padborg

Årsagen til at biogas er CO2-negativ er, at det metan, som normalt fordamper fra markerne, når landmændene spreder deres gylle, opsamles og laves om til gas, som i flydende eller komprimeret form kan fyldes på lastbiler. Her omdannes metan til energi, vand og en mindre mængde CO2. Samlet set sparer processen miljøet for en stor mængde drivhusgasser fra landmandens gylle.

Grøn men død?

Men de danske vognmænd har ikke råd til at omstille til gas eller biogas, siger formanden for Padborg Transportcenter og direktør og indehaver af transportvirksomheden H.P. Therkelsen, Peter Therkelsen til TV SYD.

- Gaslastbiler er dyrere både i indkøb, service og vedligehold, og afgiften på gas i Danmark, betyder, at vi, når vi begynder at købe gaslastbiler, må købe vores brændstof i Tyskland, siger Peter Therkelsen til TV SYD.

Ifølge vognmændene er prisen på løn og brændstof afgørende.

- Vi vil gerne tage vores ansvar og omstille til grøn energi, men vi har også et ansvar for, at vores virksomheder kan overleve økonomisk, siger Peter Therkelsen til TV SYD.

Peter Therkelsen har allerede sine biler indregistreret i Tyskland, og det bliver gaslastbilerne også.

Danske vognmænd med firmaer i Tyskland kan få tilskud til gaslastbiler. Nogle beregninger viser, at en vognmand kan spare helt op til en million kroner pr. lastbil over tre år i Tyskland.

Steen Nelting og hans kollega Mark Heinze frygter begge, at jobs kan komme i fare i Padborg, hvis internationale chauffører begynder at tanke gas i Tyskland, fordi de ikke kan få det i Danmark til en konkurrencedygtig pris. Foreløbigt kan man slet ikke købe flydende gas i Danmark. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Men for Padborg er det dårligt nyt, konstaterer direktøren for Padborg Transportcenter:

- Vi risikerer at miste arbejdspladser, og staten vil helt sikkert miste afgifter i takt med at grænsehandlen på diesel vendes om, og chaufførerne begynder at tanke gas i Tyskland, siger Jesper Schimann Hansen til TV SYD.

Og det kan de formentlig snart tæt på den danske grænse. En gasfyldestation er nemlig på vej i Neumünster syd for grænsen i løbet af foråret.

- Når det sker, så vil der begynde at skyde værksteder op i det område, og så risikerer vi lige så stille at miste arbejde og ansatte i Padborg, siger Steen Nelting til TV SYD.