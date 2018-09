Borgmester ringede til 10 heldige Obama-vindere

10 heldige koldingensere vandt Obama-billet til fredag, hvor den tidligere amerikanske præsident giver foredrag i Kolding.

10 heldige koldingensere står nu med en Obama-billet i hånden. På fredag giver den adgang til Barack Obamas foredrag i Kolding, og den har en værdi på knap 28.000 kroner.

Borgmester Jørn Pedersen udtrak mandag formiddag navnene på de 10 heldige borgere, som skal opleve den tidligere amerikanske præsident.

De ti heldige vindere er:

Lise Dydensborg, Kolding

Danny Johnsen, Kolding

Anna Kjærgaard Kristiansen, Kolding

Henrik Jensen Kiel, Kolding

Dennis Hansen, Kolding

Finn Lindby, Kolding

Anna Eva Thomassen, 6000 Kolding

Karina Jensen, Vamdrup

Danni Larsen, Kolding

Kirsten Marie Bording Laursen, Kolding

Borgmesteren ringede efterfølgende rundt til de heldige vindere for at overbringe dem den gode nyhed.

Kolding Kommune har fået i alt 27 billetter for sit tilskud på 750.000 kroner, hvilket svarer til en stykpris på 27.778 kroner. Billetterne går til kommunaldirektøren samt til borgmesteren og de 10 øvrige medlemmer af kommunens økonomiudvalg. Desuden er det besluttet at give 15 billetter til borgere og elever fra kommunens øvrige uddannelsessteder.

Der deltager 680 gæster ved Obama-arrangementet. 230 af dem er studerende fra SDU og skoleelever, mens 450 er primært erhvervsfolk og inviterede gæster.

Medlemmer af Business Kolding, som er arrangør, kan købe billetter til 12.500 kroner. For 5.000 kroner mere er det oven i købet med håndtryk og selfie.

Stor interesse fra borgere

I alt 5.251 borgere har meldt sig som interesseret i at vinde billetter til Obama-eventen. Nogle har skrevet borgmester Jørn Pedersens navn på deres deltagelse. De er sorteret fra, inden lodtrækningen i byrådssalen.

De interesserede fordeler sig på alle aldersgrupper:

18-25 år: 758 26-35 år: 840 36-45 år: 1134 46-55 år: 1244 56-65 år: 765 66-75 år: 418 Over 75 år: 92

Ved sit besøg på SDU Kolding taler Obama om fremtidens iværksætteri og lederskab. Det er en velbevaret hemmelighed, hvor meget Barack Obama får for at stille op i Kolding. Ifølge Fox Buisness og New York Post har Obama tidligere modtaget 400.000 dollar for foredrag på halvanden times varighed. Omregnet til danske kroner svarer det til en timeløn på omkring 1,7 millioner kroner.

