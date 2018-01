53 nye arbejdspladser til Horsens

De 53 er ansat i Skattestyrelsen og De økonomiske Råds Sekretariat. Borgmester Peter Sørensen er glad.

- Jeg er rigtigt glad. Vi er en kommune i vækst og fremgang, og det her er endnu skridt i den rigtige retning, siger borgmester Peter Sørensen, (S), til TV SYD.

De økonomiske Råds Sekretariat beskæftiger 33 personer og hjælper de økonomiske råd, blandt andet vismændene, med viden og analyser.

Det passer jo meget godt med, at vi har et universitet i baghaven, siger borgmesteren. Universitetet i baghaven er i parentes bemærket Aarhus Universitet, der ligger små 50 kilometer fra Horsens.

Skattestyrelsens afdeling i Horsens får tilført 20 nye ansatte.

- Jeg er glad for, at vi får styrket vores skattecenter, der er en rigtigt vigtig arbejdsplads her i byen. Jeg er glad for at kunne konstatere, at afdelingen her ses som en vigtig brik i den udvikling, som SKAT kommer til at gennemgå de kommende år, siger Peter Sørensen.

