5,5 millioner skal holde VUC Syd kørende

VUC Syds skrantende økonomi får nu kunstigt åndedræt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt et lån på 5,5 millioner kroner til uddannelsesinstitutionen.

Mens det midlertidige styre på VUC Syd forsøger at løse institutionens økonomiske problemer, skal skolen køre videre. Derfor ansøgte det midlertidige styre i onsdags om et likviditetslån til nødlidende institutioner hos Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet – et lån på 5,5 millioner kroner, der nu er blevet godkendt.

- Vi (det midlertidige styre red.) vendte og drejede status på vores arbejde. Så det er bestyrelsen, der vurderede, at det vil være fint at søge 5,5 millioner for at være sikker på, at der var penge nok i kassen, fortæller Laust Joen Jakobsen, formand for det midlertidige styre hos VUC Syd.

Det midlertidige styre skal senest mandag den 15. oktober komme med forslag til VUC Syds fremtid. De 5,5 millioner kroner er nødvendige for, at uddannelsesinstitutionen kan fortsætte sin drift indtil. Pengene skal bruges til skolens daglige virke som betaling af for eksempel el, vand og lønninger.

VUC Syd-sagen kort fortalt

Den 11. september afsatte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bestyrelsen på VUC Syd og indsatte et nyt midlertidig styre. Det skete på baggrund af et massivt overforbrug på VUC Syd, der har givet uddannelsesinstitutionen en kritisk økonomisk status, som det midlertidige styre nu forsøger at udbedre.

