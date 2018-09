Sagen, der tirsdag fældede bestyrelsen på VUC Syd i Haderslev, begyndte at rulle i juni 2017, da der blev rejst kritik af dyre rejser og anden forbrug af luksus.

Radio24syv bragte fra mandag den 12. juni 2017 over flere dage historier om et massivt overforbrug på VUC Syd.

Radioen beskrev bl.a. at VUC Syd brugte 3,9 millioner kroner på luksushoteller til lærere og transport af oplægsholdere og musik til ”Pædagogiske dage”, som VUC Syd har haft tradition for at holde i udlandet hvert andet år. Der kom også beretninger om indkøb af dyre møbler til kontorer, flere sponsorater til den daværende direktørs golf- og cykelklubber og leasede BMW-biler til en række af skolens ansatte.

Allerede to dage efter den første offentlige kritik valgte direktør Jørgen Hansen at forlade sit job og skolen med øjeblikkelig virkning. Han afviste dog, at det havde noget gøre med den aktuelle kritik.

Han blev bakket op af skolens bestyrelse med den daværende formand, Haderslevs borgmester H.P. Geil (V) i spidsen.

Siden er der sket rigtig meget i sagen om den omblæste skole i Haderslev, som det fremgår af oversigten herunder.