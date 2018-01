H.P Geil: Vi tager rapporten særdeles alvorlig

Borgmester H.P Geil er frem til 1. april formand for VUC Syd. Her tager de rapporten særdeles alvorlig, og retter sig efter påbuddene. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Borgmester i Haderslev og bestyrelsesformand for VUC Syd H. P. Geil siger til TV SYD, at bestyrelsen nu handler på alle de påbud, de har fået af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.