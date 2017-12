Ankestyrelsen: Carl Holst skulle have overvejet sin habilitet tidligere

I et brev til Region Syddanmark kritiserer Ankestyrelsen Carl Holst (V) for ikke at tage stilling til inhabilitet tidligere i en udbudsproces om nyt sygehusbyggeri.

Samtidig med at Carl Holst (V) var regionsrådsformand i Region Syddanmark, sad han i bestyrelsen hos pensionskassen PKA. Det var også i denne periode PKA vandt en kontrakt på 934 millioner kroner til det nye psykiatriske hospital i Vejle.

Derfor har Ankestyrelsen undersøgt, om der har været tale om inhabilitet i processen.

Jeg fulgte kammeradvokatens anbefaling og trak mig ud af projektet, da det blev aktuelt. Carl Holst (V), tidligere regionsrådsformand

Carl Holst trak sig fra projektet, inden udbudsprocessen gik i gang, og har derfor ikke været med til at beslutte, at PKA skulle vinde udbuddet.

Men ifølge Ankestyrelsen er der stadig tvivl om habilitet i den del af projektet, der lå forud for beslutningsprocessen. Derfor burde Carl Holst have trukket sig endnu tidligere i processen for at undgå tvivl.

- Det er Ankestyrelsens opfattelse, at inhabilitetsspørgsmålet kan opstå på et tidligere tidspunkt. Det afgørende er, om PKA har en særlig interesse i sagen, skriver de i brevet til Region Syddanmark.

Carl Holst mener, at han trak sig ud af projektet i tide.

Læs også Ankestyrelsen giver grønt lys for ny Carl Holst-rapport

- Jeg fulgte kammeradvokatens anbefaling og trak mig ud af projektet, da det blev aktuelt. Vi kunne selvfølgelig have ønsket slet ikke at indgå et partnerskab med pensionskassen – så havde vi bare ikke haft et sygehus i dag, siger Carl Holst til TV SYD.

På grund af den opståede tvivl om inhabilitet, skal regionen nu redegøre for, hvorfor der ikke er tale om inhabilitet i den del af projektet, der ligger forud for beslutningsprocessen. Det har den to måneder til.

Carl Holst er ikke den eneste, der har været i Ankestyrelsens søgelys i denne sag. Den nu afgående regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), og regionrådsformanden i Region Sjælland, Jens Stenbæk (S), har ligeledes siddet på formandsposten i deres regioner og været med i PKA's bestyrelse, da pensionskassen vandt store kontrakter i Region Midtjylland og i Region Sjælland.