ANALYSE Topdirektør tvunget på pension i utide efter syddansk skandalesag

Bios-sagen sender Lars Vester Pedersen ud af Falcks globale ledelse. Han er tvunget på pension i utide, vurderer TV 2s finanskommentator Ole Krohn.

- Jeg har valgt at trække mig fra mine ledelsesposter allerede nu, fordi jeg ikke vil risikere, at min person kan skygge for de resultater, vi dagligt skaber.

Sådan siger Lars Vester Pedersen om sin beslutning om at træde ud af ledelsen og gå på tidlig pension. Inden tiltrædelsen som Executive Vice President i Falck Assistance var han redningsdirektør i Falcks ambulancedivision.

30. januar 2019 afgjorde Konkurrencerådet, at Falck har misbrugt sin dominerende stilling til at ekskludere BIOS i Region Syddanmark. Fratrædelsen sker som følge af den afgørelse, skriver Falck i en pressemeddelelse.

- Lars Vester Pedersen har valgt at forlade sine ledelsespositioner nu, fordi Konkurrencerådets nylige afgørelse kan sætte spørgsmålstegn ved hans rolle i Falcks ageren tilbage i 2014-15, siger adm. direktør Jakob Riis.

Ifølge Konkurrencerådet forsøgte Falck at skabe uro omkring Bios og om hvorvidt, de kunne løfte opgaven. Samtidig arbejdede Falck aktivt for at hindre, at ambulancereddere skiftede til Bios, der dermed havde store problemer med at rekruttere og leve op til sin kontrakt.

Bios-sagen koster nu Lars Vester Pedersen jobbet, vurderer TV 2s finanskommentator.

- Han er blevet tvunget til at gå på pension i utide. Som direktør har du pligt til at råbe op og sige: Ikke på min vagt. Der står han ikke godt, siger Ole Krohn til TV SYD.

Formanden for Region Syddanmark var da også klar i mælet, da Konkurrencerådets afgørelse faldt den 30. januar 2019.

- Vi har et fint samarbejde med det Falck-ejede Responce, der kører ambulancer for os flere steder i Region Syddanmark. Derimod har jeg svært ved at se et fremtidigt samarbejde med selve Falck. Der mangler stadig mange points på tillidskontoen, sagde Stephanie Lose.

Det er, ifølge TV 2s finanskommentator, den tillid, Falck nu prøver at genoprette.

- Det er den nye direktør Jakob Riis’ forsøg på at gøre hovedrent. Når man ikke anker Konkurrencerådets afgørelse, så er man nødt til at vise, at man tager det alvorligt. Håbet er, at de på sigt kan komme tilbage i Sønderjylland, slutter Ole Krohn.

Lars Vester Pedersen, der har været hos Falck siden 1979 og haft lederroller i mere end 30 år, træder ud af Falcks globale ledelse med øjeblikkelig virkning, men går først officielt på pension ved årsskiftet.