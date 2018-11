Danmark redder liv: Claus rykker ud, når hjertet går i stå

Claus Benthin-Larsen har to gange været kaldt ud til et hjertestop som frivillig førstehjælper. Nu arbejder han på, at flere bliver en del af Danmark Redder Liv.

Det var en sen aften i landsbyen Hejls mellem Kolding og Haderslev. Claus Benthin-Larsen var lige gået i seng, da alarmen den gik på telefonen.

- Jeg fik en melding om, at der var sket et hjertestop i nabobyen, og jeg blev bedt om at køre ud med en hjertestarter. Heldigvis nåede ambulancen frem samtidig, men hvis den havde været længere væk, var jeg klar til indsats, fortæller Claus Benthin-Larsen om oplevelsen.

Frivillige er bl.a. blevet uddannet til at bruge en hjertestarter, før de bliver en del af beredskabeet. Foto: Ole Møller, TV SYD

Siden september måned har den uddannede sikkerhedsrådgiver været en del af Danmark Redder Liv, der er et samarbejde mellem Dansk Folkehælp og Region Syddanmark.

Her bliver frivillige rekrutteret til at være en del af regionens beredskab. Det betyder at Region Syddanmarks AMK Vagtcentral, kan tilkalde dem, hvis en person f.eks. falder om med at hjertestop i nabolaget.

00:31 Der bliver holdt informationsmøder for at få flere til at blive frivillig førstehjælper, og borgerne i Hejls er klar til at træde til. Foto: Ole Møller Luk video

Foreløbig har fem lokale i Hejls taget det nødvendige førstehjælpskursus, men planen er, at komme op på omkring 20 frivilllige, og den første er allerede på vej.

- Det er et fantastisk projekt, og det har jeg helt sikkert lyst til at være med til. Min mand er død af et hjertestop, og jeg er frisk til at hjælpe, siger Pia Krag til TV SYD.

Min mand er død af et hjertestop, og jeg er frisk til at hjælpe Pia Krag, Hejls

Det giver tryghed

For Claus Benthin-Larsen handler det meget om tryghed. For selvom ambulancen kommer, så hurtigt den kan, er de første minutter ofte meget afgørende, i forhold til om man undgår alvorlige mén eller overlever et hjertestop.

- Det giver tryghed at hjælpe andre. Samtidig er det betryggende at vide, at hvis det nu skulle ske for en selv, så er der nogen, der kan træde til og hjælpe, fortæller Claus Benthin-Larsen.

Der kommer en alarm på telefonen når akutcentralen kalder. Foto: Ole Møller, TV SYD

De borgere der er tilmeldt som Danmark Redder Liv førstehjælpere, får installeret en app på deres telefon. Hvis de har aktiveret alarmen, og er en af de fem hjælpere som befinder sig nærmest et hjertestop, kan de blive kaldt ud. Det betyder, at de f.eks. bliver bedt om at finde den nærmeste hjertestarter, før de kører videre til den nødlidende.

- Når sådan noget det sker, går tiden altid for langsom. Samtidig er det ikke altid, at folk reagerer rationelt ,hvis det f.eks. sker i familien. Derfor er det godt, at der kommer nogen udefra, og hjælper hurtigt, mener Claus Benthin-Larsen.

Flere skal overleve et hjertestop

Der bliver hvert år ringet 112 til omkring 800 hjertestop i Region Syddanmark. Målet er, at nå op på omkring 1.600 førstehjælpere, der bliver en del af Danmark Redder Liv.

Danmark Redder Liv Region Syddanmark har indgået en aftale med Dansk Folkehjælp Førstehjælperne bliver aktiveret af Region Syddanmarks AMK Akutcentral Region Syddanmark har også en akuthjælpsordning. Den kører sideløbende med Danmark Redder Liv