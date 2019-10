Dansk golftalent giver veteraner baghjul i Paris

Stortalentet Nicolai Højgaard fra Gyttegård Golfklub mellem Billund og Grindsted kiler sig ind blandt de bedste efter første runde af golfturneringen Open de France i Paris.

Højgaard brugte blot 67 slag på de 18 huller, hvilket svarer til fire slag under par og rækker til en delt sjetteplads.

Han har to slag op til sydafrikaneren George Coetzee og australieren Ryan Fox, der fører turneringen efter den første af i alt fire runder.

Der er dog trængsel i toppen af tabellen. Højgaard deler sjettepladsen med seks spillere, mens hele 12 mand følger lige efter på en delt 13.-plads.

Blandt dem er en anden dansker, Joachim B. Hansen, som blev noteret for en runde i 68 slag.

Årets Fund i dansk idræt

18-årige Nicolai Højgaard blev sidste år kåret til Årets Fund i dansk idræt, og i denne sæson er han så småt begyndt at udfordre topspillerne på European Tour.

I september blev han nummer to i KLM Open i Holland, og torsdag lagde han så grunden til endnu en placering i tabellens øvre regioner.

Han var tre slag under par allerede efter de første seks huller, inden to bogeys bragte ham lidt ned på jorden igen.

Med en eagle på 14. hul sørgede Højgaard dog for, at han atter var tre slag under, hvorefter han sluttede dagens dont med en birdie på 18.- og sidste hul.

Mens Højgaard og 29-årige Joachim B. Hansen altså leger med i toppen, ser det anderledes skidt ud for den erfarne duo Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen.

Begge brugte hele 76 slag og ligger i den tunge ende efter første runde.

Fredag skal alle spillere atter ud på Le Golf National-banen i Paris til anden runde af turneringen.