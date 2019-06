Hver fjerde elev har anden oprindelse: De er dygtige og motiverede

På Kolding Gymnasium har man succes med at få indvandrere og deres efterkommere til at gå efter studenterhuen.

De næste uger vil der blive placeret rigtigt mange studenterhuer på nyudklækkede studenterhoveder. Og på Kolding Gymnasium vil mange af huerne blive placeret på hoveder, der har en anden etnisk oprindelse end dansk. En af dem er Hamdi Ali Jama på 19 år.

- Det giver rigtigt mange muligheder i fremtiden. Især fordi det giver tryghed at tage en gymnasial uddannelse. Det er en fordel for mig, for jeg ved ikke helt, hvad jeg vil studere bagefter, siger hun.

På Kolding Gymnasium er andelen af elever med en anden oprindelse end dansk oppe på 25 procent. I 2016 var andelen af elever med en anden oprindelse end dansk 11,3 procent på landsplan.

Hamdi Ali Jama har somaliske forældre, er født i Danmark, og når hun om lidt får huen på, bryder hun den sociale arv, da ingen af hendes forældre har en boglig baggrund.

- Jeg har tre ældre søskende, og vi har allesammen haft en gymnasial uddannelse. Jeg er blevet opfordret af min familie til at tage en uddannelse og lære noget nyt, for det giver nogle muligheder. Der har altid været opbakning hjemmefra, siger hun.

Ifølge rektor på Kolding Gymnasium, Momme Mailund, er Hamdi Ali Jama et godt eksempel på integration, der virker.

- For os er det helt afgørende og væsentligt, at vi kan hjælpe de unge mennesker. At vi ved at give dem en uddannelse i Danmark sætter dem i et uddannelsesmiljø, som gør, at de bliver bedre integrerede, end hvis de stod helt uden for uddannelsesområdet, siger Momme Mailund og tilføjer, at der også er udfordringer.

- Der er nogle af dem, som har udfordringer, især sprogligt. De har ikke allesammen dansk som førstesprog, eller de er ikke vant til, at deres forældre taler dansk med dem. Og så er det klart, at man mangler noget i sin opvækst. Det prøver vi at kompensere for ved at lave nogle lektiecafeer, hvor vi kalder dem ind til noget ekstraundervisning, siger han.

Flere piger end drenge

Elever med anden etnisk baggrund er i undertal på Kolding Gymnasium, og kønsfordelingen i denne gruppe afslører endnu et undertal: Drengene. På Kolding Gymnasium er en tredjedel af eleverne med en anden etnisk baggrund drenge. En af dem er Zakariye Sharif.

- Uddannelse er for alle, det kan man for eksempel se her på Kolding Gymnasium, siger han.

Zakariye Sharifs forældre flygtede til Danmark for cirka 25 år siden, og ligesom Hamdi Ali Jamas forældre har de heller ingen boglig baggrund. Snart får han studenterhue på, og han drømmer om at blive ingeniør efterfølgende.

Momme Mailund tror, man skal finde forklaringen på kønsfordelingen langt tidligere i drengenes liv.

- Drengene har lidt mere krudt bagi, når de er små. Jeg tror, nogle af dem går tabt undervejs tidligt i skolesystemet. Også flere drenge end piger. Så jeg tror, man skal tage fat langt tidligere i uddannelsessystemet, mener Momme Mailund.

