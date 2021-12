De ligner en million men koster ikke en krone – få inspiration til julens værtsgaver

Dekorationer med guld fra naturen, genbrugspotter og træstolper fra garagen er bare nogle af de ting, som dekorationer og buketter er lavet af i Julehjertebyen i Aabenraa.

Her er blomsterdekoratør Mai-Britt Jessen tilknyttet som frivillig.

Allerede om sommeren er hende og familien i skoven for at samle kogler til de dekorationer, som skal laves og sælges i Julehjertebyen for at samle penge ind til familier, der ikke har så mange kroner på lommen.

- Det giver så meget mening at hjælpe andre, og Julehjertebyen er bare sådan et godt koncept, så det vil familien og jeg gerne støtte, siger Mai-Britt Jessen, der er uddannet blomsterdekoratør og bor i Løjt Kirkeby.

Mai-Britt Jessen er denne uges ekspert i Krea Kongen Jul. Her viser hun, hvordan du kan lave flotte værtsgaver til julens sammenkomster.

Og det er vel at mærke værtsgaver, der ikke koster en krone - eller i hvert tilfælde meget få - for de er tryllet frem af naturens guld og genbrug fra gemmerne eller genbrugsbutikken.