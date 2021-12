Krea Kongen Jul: Randi er tosset med perler og kan nu kalde sig perlemagiker

At lave perler på denne måde var første gang for Randi. I hvert fald, hvor hun gjorde det bevidst.

- Jeg har da prøvet at komme til at stryge lidt for meget før, der skal nemlig ikke meget til, når man stryger de små perler. Så selvom, at man ikke har planer om at lave perlemagi, kan man nemt komme til det ved et uheld, siger Randi efterfulgt af en grin.

Julekuglen var dog helt bevidst lavet som perlemagi, og for Randi Nielsen bliver det ikke sidste gang, at hun skal lave perlemagi.

- Det skal helt sikkert prøves igen. Det er en rigtig sjov udfordring.

I billedhjulet nedenfor kan du se julepynt i perlemagi lavet af konkurrencens andre deltagere: