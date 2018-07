Der snydes i stort omfang med lastbilers udstødning til skade for miljøet

Selvom politiet jævnligt holder razziaer med kontrol af lastbiler udstødnings-systemer og uddeler bøder, så fortsætter miljø-svindlen.

Sådan kan et manipuleret system se ud. Foto: Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi

Tungsvognscenter Syd har netop afsløret miljø-snyd med udstødningssystemet på tre lastbiler, der blev stoppet i henholdsvis Aabenraa, Kolding og Fredericia. Der var tale om lastbiler raPolen, Holland og Bulgarien.

Læs også Store bøder til manipulerede lastbiler

Fælles for de tre lastbiler var, at de var udstyret med en snydeanordning i form af en lille boks, der afbryder den såkaldte SCR-katalysator, der tilsætter AdBlue-væske og nedsætter udslippet af de farlige NOX-partikler. Normalt vil lastbilens computer sende en advarsel om, at rensesystemet er ude af funktion. Hvis chaufføren ikke reagerer, vil lastbilens fart sænkes så drastisk, at den kryber af sted og må på værksted for at blive repareret - men snydeboksen sætter altså den funktion ud af spil.

Det sker ifølge politiet for, at vognmanden vil spare udgiften til AdBlue-væsken.

Mere end 200 lastbiler afsløret

Der er det seneste år blevet afsløret over 200 udenlandske lastbiler, der er manipuleret med deres AdBlue-systemer.

Straffen for disse forseelser er typisk en bøde til chaufføren på 7.500 kroner for manipulationen, og . Vognmandsvirksomheden må betale en bøde på 15.000 kroner for at være ansvarlig for at SCR systemet var manipuleret. Desuden skal vogmanden også betale for en reparation og genskabelse af miljøsystemet, inden tuen kan fortsættes.

Tests på Teknologisk Institut har vist at en lastbil, der er manipuleret i SCR-systemet forurener lige så meget som 60 lastbiler, der kører med virksomme SCR-anlæg.

Læs også Lovforslag skal straffe snyd med lastbilers udstødning hårdere