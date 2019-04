Ny udstilling: En lille fodfejl - og du er død!

Prinsesse Marie indvier i morgen torsdag udstillingen "Livsfare - miner!" på museet Tirpitz. En fortælling om et mørkt kapitel i dansk nutidshistorie, hvor tyske soldater efter krigens ophør i 1945 blev tvunget til at fjerne minerne. 149 blev sprængt i luften.

Uvisheden. Døden. Håbet.

Tre livsvilkår for de tyske pionertropper, der efter krigens ophør i 1945, blev tvunget til at finde og fjerne de mange miner, den tyske besættelsesmagt selv havde lagt ud langs strandene på Vestkysten for at forhindre en invasion fra de allierede.

De to museumsinspektører bag udstillingen: Stina Troldtoft Andreasen og Anne Sofie Vemmelund Christensen. Foto: Finn Grahndin

Anne Sofie Vemmelund Christensen, museumsinspektør på Tirpitzmuseet, går hen over gulvet i udstillingen og går dermed ind i et minefelt. Overlever hun?

1,5 millioner miner

Fra Esbjerg til Nymindegab gravede tyskerne 1,5 millioner miner ned. Miner, der ville sprænge i luften ved berøring, tryk eller via snubletråde. Og dermed skade angribende kampvogne og ikke mindst soldater. Nu måtte de tyske tropper selv - stykke for stykke - finde og desarmere minerne, som vind og vejr nemt kunne have rykket rundt på i forhold til de tyske kort, der viste, hvor minerne skulle ligge.

Udstillingen hedder Foto: Finn Grahndin

Miner i gulvet

Anne Sofie Vemmelund Christensen ved det ikke. Og hun får det næppe nogensinde at vide - hvis det her havde været dengang. Men hun har udløst en gemt mine i gulvet, og på en storskærm ved siden af hende lyder der et brag, og en sort røgsøjle vælter op.

- Der gik det galt, siger hun og fortsætter:

- Det er en effektfuld måde at vise den uvished, de tyske pionertropperne arbejdede under, når de var ude at finde minerne. Den uvished vil vi gerne formidle til publikum.

Find selv miner - hvis du tør

En anden måde at få følelsen af at være så tæt på at blive sprængt i stumper og stykker ved det mindste fejltrin fås i en lille sandkasse. Her ligger miner gemt.

Man kan selv prøve at finde og desarmere en mine. Men du skal være hurtig, hvis du skal Foto: Finn Grahndin

- Du kan med en minesonde finde og desarmere minerne - inden de sprænger. Og det har du 10 sekunder til. Klarer du den, kommer der et grønt lys. Klarer du den ikke, kommer der et rød lys og en lyd, der fortæller, at du altså ikke nåede det, så du kan sikkert godt mærke adrenalinen, selv om det her ikke er virkelighed, siger museumsinspektør og udstillingsansvarlig Stina Troldtoft Andreasen.

149 tyskere døde

Endnu en aktivitet er ved at blive klargjort, da TV SYD gæster museet. Men den kan du selv se, når/hvis du besøger udstillingen.

- Museumsgæster har efterspurgt aktiviteter i forbindelse med de nuværende udstillinger. Så nu kommer der tre af slagsen. Der alle tre giver fornemmelsen af uvisheden, fortæller Anne Sofie Vemmelund Christensen.

I dette rum kan man høre fire historier om de menneskelige omkostninger søgningen efter minerne havde. Ikke for sarte sjæle. Foto: Finn Grahndin

Ud af de tilbageholdte tyske pionertropper døde 149. Mange blev såret. Typisk for miner rettet mod fodfolket er, at ofret mister et ben.

Ikke for børn

Gæster på udstillingen kan gå ind i et rum med overskriften "Ulykken", som ikke er for sarte sjæle. Her bliver der fortalt fire historier om de sårede og de døde, mens en billedsekvens understøttet af et lydtapet med blandt andet et udrykningshorn giver gæsten et indblik i den uhygge, der var forbundet med minernes dødbringende hilsner.

- Der bliver da også sat et advarselsskilt op, der fortæller, at de mindste nok ikke skal se den her del af udstillingen, siger Anne Sofie Vemmelund Christensen.

11.000 miner blev fundet i sandet på Skallingen. Her foto af panserminer frpå udstillingen. Foto: Finn Grahndin

Skal vi have dårlig samvittighed?

Debatten om minerne fra krigens tid har holdt sig helt op til vores dage. Først i 2012 kunne Danmark endelig vaske en skamplet af sig og erklære sig fri for miner, efter området omkring Skallingen var blevet endevendt og 11.000 miner fundet og uskadeliggjort.

Var det rimeligt, at det skulle koste 149 tyske mænd livet, at de blev tvunget til at rydde minern i Danmark? Foto: Finn Grahndin

Og så kom filmen "Under sandet" i 2015. Inspireret af datidens begivenheder (men ikke historisk korrekt) viser den en gruppe tyske drenge, der under dansk kommando bliver sat til at rense stranden for miner. Filmen prikkede alvorligt til den danske samvittighed med spørgsmålet: "Var det rimeligt, at lade tyskerne selv stå for "oprydningen" med så mange tabte liv til følge?"

Miner stadig et problem

Selv siger museumsinspektør Anne Sofie Vemmelund Christensen:

- Det er et mega-svært spørgsmål. Og det ville være samme svære spørgsmål, hvis det var samme dilemma den dag i dag. For hvem skal egentlig rydder op efter sig efter en krig? Dem, der lagde minerne ned under krigen, eller dem, der bor i landet?

Foto fra udstillingen viser, at miner stadig er et stort problem i mange lande. Foto: Tirpitz-museet

Udstillingen viser også det udstyr, minesøgere i vore dage bruger. Det sender publikum fra krigens tid frem til i dag. Hvor miner er et enormt problem i mange lande.

"Livsfare - miner!" bliver indviet i morgen eftermiddag af Prinsesse Marie. Udstillingen åbner dagen efter - altså nu på fredag - for publikum.

Prinsesse Marie vil som protektor for folkekirkens Nødhjælp åbne udstillingen. Fotoet på udstillingen viser hende til Folkemødet på Bornholm sidste år, hvor hun viser en fiktiv minerydning. Fotoet kan ses på Tirpitz. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix