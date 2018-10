Motorvej spærret efter to alvorlige ulykker

To uheld på Den Sønderjyske Motorvej ved Aabenaa. Motorvejen i sydgående retning er helt spærret. En hårdt kvæstet er kørt til Odense Universitetshospital.

Der er sket to uheld på motorvej E45. Ved 12.30-tiden skete det første uheld ved afkørsel 70 ved Rødekro i det sydgående spor - her er tre personer kommet lettere til skade.

To ulykker mellem Rødekro og Aabenraa giver lige nu lange kører på E45. Foto: John Melin

Klokken 13.30 er der sket endnu et ulykke, hvor en lastbil og personbil er involveret.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard, oplyser til TV SYD, at ved det sidste uheld, er der oplysninger om en alvorligt tilskadekommen.

Klokken 14.15 oplyser politiet, at en ambulance kører med eskorte fra uheldsstedet på motorvejen mod Odense Universitetshospital, og opfordrer til at bilister viser hensyn over for ambulancen og eskorten.

Sønderjyske Motorvej spærret mellem rasteplads øster Løgum og Aabenraa N efter to alvorlige uheld.

Motorvejen er spærret mellem. Rasteplads Øster Løgum og frakørsel 70 Aabenraa N. Bilister på vej syd på opfordres til at køre af ved afkørsel 69 og køre på igen ved afkørsel 70.

Opdateres.