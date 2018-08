Førhen rynkede de panden - nu vælger flere kvinder at føde hjemme

Antallet af kvinder, der vælger at føde hjemme, er steget markant de seneste år. Det skyldes, at kvinderne kan være herre i eget hus, mener jordemoder.

Vandet er gået, og kraftige veer ruller ind med kortere og kortere mellemrum, mens du bakser med at få tasken pakket og komme afsted i en fart til sygehuset.

Eller også læner du dig tilbage i vante omgivelser og lader jordemoderen komme til dig, som flere og flere kvinder gør.

Antallet af gravide i Syd- og Sønderjylland, der vælger at føde hjemme, er steget fra 92 i 2014 til 247 tre år senere.

Det viser tal fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Regionshospitalet Horsens, Sygehus Lillebælt i Kolding og Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Jordemoder Birgit Thalwitzer Enghild, der er indehaver af jordemoder.dk, mener, at den markante stigning skyldes, at hjemmefødsler foregår på kvindernes præmisser.

- Kvinderne får følelsen af at være i kontrol. De tager fødslen i egen hånd, når de vælger at føde hjemme, hvor de føler sig trygge, forklarer hun.

Jordemoder: Kvinderne beslutter sig tidligt i graviditeten

Lidt over halvvejs gennem 2018 ser det ud til, at stigningen i antallet af hjemmefødsler fortsætter.

Birgit Thalwitzer Enghild tror, at hjemmefødslerne er kommet for at blive. Hun oplever oftere og oftere at de kvinder, der kommer på fødeklinikken, har gjort et stort forarbejde og sat sig ind i muligheden for en hjemmefødsel.

- Førhen rynkede mange på panden, når jeg spurgte, om de havde overvejet at føde hjemme. I dag har kvinderne besluttet sig for hjemmefødsel allerede tidligt i graviditeten, fortæller hun.

Hun mener, at der er adskillige fordele ved en hjemmefødsel, men understreger også, at der er ting, som er værd at overveje.

Når man har gjort sig overvejelserne, er jordemoderen dog ikke et sekund i tvivl om, at hjemmefødsler er den absolut bedste løsning.

- Det er fantastisk med hjemmefødsler. Jeg synes, de giver en meget bedre oplevelse af fødslen og et bedre forløb.